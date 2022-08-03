15 объектов образования строят в Акмолинской области

Сфере образования в регионе уделяется особое внимание. В области ведется реализация 15-ти проектов образования, в том числе 12-ти школ на 5240 ученических мест, сообщает Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области.

Как сообщили в ведомстве, планируется строительство школ на 120 мест в поселках Отемис, на 80 мест в селе Жанажол, на 300 мест в селе Шубары Целиноградского района. Также появится школа на 300 мест в поселке Жибек Жолы и на 300 мест в селе Жалтырколь Аршалынского, на 80 мест в селе Буланды района Биржан сал, на 80 мест в поселке Петровка Сандыктауского района, на 300 мест в послеке Бестобе города Степногорска, 3 школы по 1200 мест в городе Косшы, пристройка к средней школе №4 в города Акколь.

Помимо школ идет строительство трех детских садов на 840 мест в поселках Караоткел Зерендинского района, поселке Коянды и городе Косшы Целиноградского района. Из вышеназванных объектов в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию шести проектов. Это будут школа на 120 мест в Отемис, школа на 300 мест в Жибек Жолы Аршалынского района, пристройка к средней школе №4 в города Акколь, две школы по 1200 мест в городе Косшы, а также детский сад в селе Коянды Целиноградского района. Остальные 9 проектов переходят на 2023 год. Руководитель отдела строительства объектов социальной сферы Нияз Байгожин

Также он уведомил о важности Послания главы государства и проинформировал о количестве планируемых объектов до 2025 года.