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15 объектов образования строят в Акмолинской области

Акмолинская область строительство школы Фото: Zakon.kz
Сфере образования в регионе уделяется особое внимание. В области ведется реализация 15-ти проектов образования, в том числе 12-ти школ на 5240 ученических мест, сообщает Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области.

Как сообщили в ведомстве, планируется строительство школ на 120 мест в поселках Отемис, на 80 мест в селе Жанажол, на 300 мест в селе Шубары Целиноградского района. Также появится школа на 300 мест в поселке Жибек Жолы и на 300 мест в селе Жалтырколь Аршалынского, на 80 мест в селе Буланды района Биржан сал, на 80 мест в поселке Петровка Сандыктауского района, на 300 мест в послеке Бестобе города Степногорска, 3 школы по 1200 мест в городе Косшы, пристройка к средней школе №4 в города Акколь.

Помимо школ идет строительство трех детских садов на 840 мест в поселках Караоткел Зерендинского района, поселке Коянды и городе Косшы Целиноградского района. Из вышеназванных объектов в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию шести проектов. Это будут школа на 120 мест в Отемис, школа на 300 мест в Жибек Жолы Аршалынского района, пристройка к средней школе №4 в города Акколь, две школы по 1200 мест в городе Косшы, а также детский сад в селе Коянды Целиноградского района. Остальные 9 проектов переходят на 2023 год.Руководитель отдела строительства объектов социальной сферы Нияз Байгожин

Также он уведомил о важности Послания главы государства и проинформировал о количестве планируемых объектов до 2025 года.

В Послании народу Казахстана президентом озвучено, что до 2025 года в республике будет построено 1000 школ вместо планируемых 800. В соответствии с предвыборной программой партии Amanat в период 2021-2025 годов необходимо обеспечить в области строительство 43 школ и дополнительных учебных корпусов, в том числе: в 2021 году – 6 школ; в 2022 – 6; в 2023 – 9; в 2024 – 11; в 2025 – 11 школ.Нияз Байгожин

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Анастасия Московчук
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