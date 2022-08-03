Жара, дождь и туман: прогноз погоды на 4 августа
На юге, востоке, в центре и в горных районах ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер, в горных районах юга, днем юго-востока – сильные дожди. Ночью и утром на севере, северо-западе республики – туман. РГП «Казгидромет»
Лишь на западе, севере страны с отрогом антициклона ожидается погода без осадков.
В горных районах Жамбылской, днем в Жетысуской области ожидается сильный дождь.
Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается сильная жара.
На большей части Кызылординской, на юге Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Нур-Султане – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +24...+26°С.
В Алматы – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +28...+30°С.
В Шымкенте– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +32...+34°С.