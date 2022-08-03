Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Жара, дождь и туман: прогноз погоды на 4 августа

прогноз погоды на 4 августа Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4 августа, сообщает Zakon.kz.
На юге, востоке, в центре и в горных районах ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер, в горных районах юга, днем юго-востока – сильные дожди. Ночью и утром на севере, северо-западе республики – туман. РГП «Казгидромет»

Лишь на западе, севере страны с отрогом антициклона ожидается погода без осадков.

В горных районах Жамбылской, днем в Жетысуской области ожидается сильный дождь.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, на юге Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +24...+26°С.

В Алматы переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +28...+30°С.

В Шымкенте– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +32...+34°С.

Читайте также

Сколько этнических казахов вернулись на родину с 1991 года

Завораживающее видео из космоса появилось в Сети

Правила пользования объектами растительного мира разработали в Казахстане

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
Алматы изъятие госнужды земли
Для каких госнужд изымается земля в историческом центре Алматы
Алматы дороги велогонка перекрытие
Часть дорог в Алматы будет перекрыта 7 августа
Cильный дождь прогнозируют в Казахстане 3 августа
Cильный дождь прогнозируют в Казахстане 3 августа
торги на бирже
Доллар подешевел на торгах
Невероятно повезет в любви в августе: астрологи назвали Топ-5 счастливчиков
Невероятно повезет в любви в августе: астрологи назвали Топ-5 счастливчиков
Китай Тайвань поставки песка
Китай приостановил поставки песка на Тайвань
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления