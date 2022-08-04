Как в КТЖ решают социальные вопросы

Какой социальный пакет предоставляется железнодорожникам и как защищаются социально-экономические права и интересы трудового коллектива национальной компании «Қазақстан темір жолы», рассказывает председатель ОО «Казпрофтранс» Оразгали Ахметбаев.

Ахметбаев заявил, что совместно с руководством компании профсоюз работает над повышением эффективности социально-трудовой политики.

Хотел бы отметить, что в ҚТЖ социальным вопросам уделяется особое внимание. Ведется постепенная планомерная работа по повышению заработной платы работников. В 2021 году заработная плата производственного персонала выросла на 22%. Существенное увеличение заработной платы производственные работники ощутили и в начале этого года. В целом за последние два года уровень заработной платы производственного персонала вырос на 41% по сравнению с прошлогодним показателем. Считаю, что это очень хороший показатель. Такого существенного повышения заработной платы работников основного производственного персонала не было с 2013 года. Оразгали Ахметбаев

Кроме того, с 1 июля 2022 года компания начала поэтапный переход с исторически сложившихся «участковых» региональных коэффициентов в оплате труда на областные.

По его словам, значимое для всего производственного персонала решение принято, несмотря на ожидаемые убытки в текущем году и значительную финансовую нагрузку.

Суть в том, что из действующих четырех «участковых» коэффициентов в одной области будет применяться наибольший из них как единый «областной» коэффициент. Благодаря усилиям руководства компании и профсоюза сохраняется и улучшается действующий социальный пакет работников АО «НК «ҚТЖ». Он включает в себя различные виды льгот. В 2021 году расходы на социальную поддержку работников увеличились на 24,7% и составили 11,6 млрд тенге. В 2020 году этот показатель составлял 9,3 млрд тенге. Оразгали Ахметбаев

В 2021 году компания, продолжает он, оказала материальную помощь пенсионерам для улучшения и поддержания здоровья на 190 млн тенге, на рождение ребенка – 916 млн тенге, для работников, воспитывающих детей- инвалидов в одиночку, – 41 млн тенге, в связи с регистрацией брака – 72 млн тенге.

Также в Коллективном договоре на протяжении многих лет действует норма, которой нет аналогов в стране. Если работник стал инвалидом из-за трудового увечья или профессионального заболевания по вине работодателя, то компания, при наличии медицинских показаний, выделяет этому работнику денежные средства в размере до 1800 МРП на приобретение автомобиля. Все чаще мы отмечаем актуальность снижения пенсионного возраста для работников, занятых на тяжелых работах, с вредными и опасными условиями труда. Оразгали Ахметбаев

По настоянию профсоюза производственными советами по безопасности и охране труда в компании за 2020-2021 годы проведено порядка 9500 проверок рабочих мест.

Кроме того, в результате совместной работы профсоюза и АО «НК «ҚТЖ» на улучшение санитарно-бытовых условий работников до конца 2025 года планируется направить свыше 31 млрд тенге.

На железной дороге, продолжает он, принято поддерживать своих сотрудников даже после их выхода на пенсию.

Как уточняет Ахметбаев, социальный пакет пенсионера включает в себя бесплатный проезд на поезде один раз в год, льготные условия на лечение в оздоровительных центрах Казахстана, выплаты расходов на зубопротезирование и другие меры поддержки.

Одним из значимых направлений деятельности является забота о детях работников отрасли.

Ежегодно АО «НК «ҚТЖ» организовывает отдых детей железнодорожников в возрасте от 7 до 13 лет в лучших оздоровительных центрах Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Алматинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей.