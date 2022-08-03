Алматы вступил в Международную туристскую ассоциацию ICCA

Вступление в ассоциацию дает возможность установить новые партнерские отношения с различными туристскими организациями-членами ICCA, передает Zakon.kz.

Мы намерены привлечь в город и удержать качественно новых туристов, – сказал директор ТОО «Туристский информационный центр Алматы» Едиге Маргулан.

Сегодня членами ICCA являются 950 городов в 88 различных странах. Согласно рейтингу Международной ассоциации конгрессов и конференций ICCA, Казахстан занимает 79-е место в мире по MICE-туризму (2020).