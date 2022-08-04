Дефицит сахара в Казахстане: как сохранить ягоды на зиму

В Казахстане резко выросла цена на сахар. По прогнозам МСХ, ситуация может измениться после августа, то есть когда по большому счету сезон заготовки ягод будет уже позади. Известная телеведущая Адель Смит рассказала Zakon.kz, как сохранить ягоды без сахара или с небольшим его количеством.

Адель сообщила, что существует несколько способов заготовки ягод.

На первом месте – заморозка.

Я давно уже стараюсь обходиться без сахара, потому что мне так быстрее, и первое, что меня спасает – это заморозка. Известная телеведущая, продюсер, волонтер Адель Оразалинова (Адель Смит)

Причем заморозка бывает, по ее словам, нескольких видов.

Первый способ – «ягодка к ягодке»

Это когда на плоскую поверхность выкладываешь каждую промытую, обсушенную ягодку, а когда они подмораживаются, собираешь в пакетик. Заготовленные таким образом ягоды можно размораживать лишь один раз.

Замороженными ягодами можно украсить десерт или просто покушать, предварительно разморозив, или добавить в холодные или горячие напитки.

Второй способ – «ягодная паста»

Это когда перебиваются ягоды в чистом виде. Так же можно делать микс из нескольких ягод.

Любая ягода подходит для перебивания, только нужно удалять косточки. И вот эту уже пюреобразную массу я переливаю в zip-пакеты и стопочкой складываю в морозильнике, то есть они замораживаются такими пластинами. Можно также залить в пластиковые бутылки или контейнер, и потом чуть-чуть размораживая, а их можно несколько раз замораживать и размораживать, выдавливать нужное количество. Эта масса отлично подойдет для приготовления компотов, мусса, молочных коктейлей, фруктового чая, а также ее можно перебить с любым мороженым. Адель Смит

Третий способ – заморозка ягод с минимальным количеством сахара

Если для консервации сахар идет 1:1, а то и 1,5:1, то в случае в заморозки ягод сахара может быть в два, а то и три раза меньше. Делается все просто: перебирается с сахаром ягода, заливается также в zip-пакеты или пластиковые бутылки или контейнеры и замораживается.

Также для заморозки пастообразных, перемолотых, перебитых ягод можно использовать контейнеры для льда – раскладываем пасту, замораживаем, потом выбиваем из контейнера или силиконовых емкостей и собираем в пакетик такие кубики, сердечки, цветочки, звездочки. Можно потом их также использовать, как и «ягодную пасту». Например, ребенок заболел. Кубик перебитой и замороженной малины закинул в кружку, залил кипятком. На выходе получаешь свежий час с малиной для того, чтобы сбить температуру ребенку или поддержать во время болезни. Но порой, когда времени нет, как купила ягоды в контейнере у фермера, так его и заморозила, и потом зимой просто отбиваю немножко ложкой для компотов, киселя. Это нормально. Адель Смит

Сушить ягоды

Для этого понадобится сушилка. На рынке сейчас имеются различные модели от российских, китайских и узбекских производителей.

Сушилка не сильно потребляет электроэнергию, но, к сожалению, это такой времязатратный процесс, потому что аппарат небольших размеров и выложить можно немного ягод – на каскан выкладывается примерно стакан ягоды. В итоге пять-семь стаканов вы можете выложить, в зависимости от объема, а сушить нужно порой пять-шесть часов. Но при этом вы получаете сухофрукты, которые не нуждаются в дальнейшей консервации. Их нужно хранить в бумажных пакетах и деревянных ящиках. Можно также хранить в холщовых пакетах. Но следует помнить, что по хранению каждый ингредиент имеет свои рекомендации. Перед сушкой можно по-разному обрабатывать ягоды. Например, в соленой воде выдерживать, чтобы все жучки, паучки выходили. Адель Смит

Сушить ягоды, по ее словам, можно и естественным образом на солнце, но для этого надо выбрать очень хорошие дни.

Преимущества сушки еще и в том, что из-за того, что лишняя влага уходит, концентрация сладости повышается в каждом плоде и на выходе получается сладкий продукт, насыщенный фруктозой и сахарозой.

Консервация без сахара

При консервации без сахара очень важно соблюдать все правила стерильности – стерилизации банок, очищения плодов, стерилизации крышек, хранения, но в целом – это возможно. Речь идет о консервации кипятком и простом закатывании в стерильные банки. Любая ягода может быть таким образом заготовлена. Но для этого ее нужно очень хорошо очищать, то есть промывать содой, далее выдерживать в соли. Пошаговые рецепты можно найти в интернете. К слову, клюква и вишня очень хорошо поддаются консервации вообще без сахара. Но на выходе мы получаем просто витаминизированную кислую воду, как мы понимаем, окрашенную, с сохранением каких-то полезных веществ, которые были изначально в той или иной ягоде. Адель Смит

Единственный минус консервации без сахара в том, что продукт не будет храниться два-три года. Таким способом можно спокойно заготовить ягоды на три, четыре, максимум пять месяцев.

Консервация на меде

Пугаться этого способа, говорит Адель, не нужно, так как на самом деле не так уж и много меда требуется в этом случае: на 1 кг ягод можно использовать две столовые ложки меда.