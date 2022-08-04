В ряде регионов Казахстана сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Гроза, шквал и сильная жара. Информацию о погоде в Казахстане предоставил РГП «Казгидромет», сообщает Zakon.kz.

5 августа на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный при грозе, порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Актюбинской области – гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре, на востоке области порывы 16 м/с.

Днем 5 августа на востоке Атырауской области и в самом Атырау сохраняется сильная жара +37°C. На юге области – чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в центре Кызылординской области – гроза. Ветер северо-западный, северный днем в центре области, 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

5 августа на юге, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

5 августа на юге Улытауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.