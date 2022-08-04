Сдавать ПЦР-тест на COVID-19 при госпитализации теперь не нужно
В частности, исключено требование сдавать ПЦР-тест на коронавирус при плановой госпитализации и делать экспресс-тест на КВИ при экстренной госпитализации пациента.
Так, в новой редакции изложены стандарты госуслуг:
выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар;
выдача выписки из медицинской карты стационарного больного;
выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении.
Так, говорится, что получить заключение о нуждаемости в санаторно-курортном лечении можно через портал электронного правительства.
В случае представления полного пакета документов врач организации здравоохранения ПМСП оформляет санаторно-курортную карту, которая подписывается заведующим отделения и передается ответственному специалисту организации здравоохранения.
Затем в личный кабинет обратившегося направляется уведомление о дате получения результата оказания государственной услуги, подписанное ЭЦП уполномоченного лица медорганизации или лица, исполняющего его обязанности.
Приказ вводится в действие с 14 августа 2022 года.