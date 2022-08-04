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Сдавать ПЦР-тест на COVID-19 при госпитализации теперь не нужно

Тесты на коронавирус исключаются из требований при госпитализации Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра здравоохранения от 29 июля 2022 года внесены изменения в стандарт оказания медицинской помощи в стационарных условиях, сообщает Zakon.kz.

В частности, исключено требование сдавать ПЦР-тест на коронавирус при плановой госпитализации и делать экспресс-тест на КВИ при экстренной госпитализации пациента.

Так, в новой редакции изложены стандарты госуслуг:

  • выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар;

  • выдача выписки из медицинской карты стационарного больного;

  • выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении.

Так, говорится, что получить заключение о нуждаемости в санаторно-курортном лечении можно через портал электронного правительства.

В случае представления полного пакета документов врач организации здравоохранения ПМСП оформляет санаторно-курортную карту, которая подписывается заведующим отделения и передается ответственному специалисту организации здравоохранения.

Затем в личный кабинет обратившегося направляется уведомление о дате получения результата оказания государственной услуги, подписанное ЭЦП уполномоченного лица медорганизации или лица, исполняющего его обязанности.

Приказ вводится в действие с 14 августа 2022 года.

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