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В Акмолинской области системы орошения применяют 224 сельхозпредприятия

Акмолинская область орошение Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поручил к 2030 году увеличить площадь орошаемых земель до 3 миллионов гектаров. В регионе ведется большая работа в этом направлении.
В целях реализации Послания главы государства в Акмолинской области проводится работа по увеличению орошаемых земель. Орошаются картофель на площади 5 тысяч гектаров и овощи на 300 гектаров, а также остальная площадь – 22 тысячи гектаров, прочие культуры. При орошении данных участков получается высокий урожай. Во всех районах у нас занимаются орошением полей, в основном, капельным и дождевальным, – поделился Медет Досжанов, руководитель отдела областного управления сельского хозяйства Акмолинской области.

В Целиноградском районе под орошение отведено 1170 гектаров земель. На 1106 гектарах орошение проводилось способом дождевания, на оставшихся – арычным и капельным. Другой пример – Ерейментауский район. Здесь по сравнению с другими регионами орошаемых полей меньше, но применяются новые технологии.

В Ерейментауском районе на поливе на орошение находится 786 гектаров, из которых 170 гектаров – это овощные культуры. Орошение проводят капельными технологиями. В районе есть хозяйство, которое применяет новые технологии по выращиванию кормовых культур. Это ТОО «Жана береке», КХ «Хамзе», КХ «ЖалгасАгро». Применяется мелкодисперсное круговое дождевание, – уведомили в отделе сельского хозяйства Ерейментауского района.

Важный момент в развитии орошаемого земледелия в регионе – строительство контррегулятора на реке Есиль. Он позволит увеличить площади орошаемых земель и эффективно использовать водные ресурсы региона.

Мы говорим о рациональном использовании водных ресурсов. Для этого нужно внедрять современные технологии орошения. Сейчас широко внедряется всемирно признанное капельное орошение. Обязательным условием при внедрении системы орошения является применение удобрений.Доктор биологических наук, профессор Абильжан Хусаинов

В последние годы широко распространено использование кругового полива полей при орошении. Однако здесь применяется оборудование иностранного производства.

Мы засеиваем около 3 тысяч гектаров, из них под орошение –порядка 400 гектаров. Из них 300 гектаров – это будут овощи, – рассказал Юрий Шашников, директор одного из сельхозпредприятий, использующих системы орошения.

Стоит отметить, что в Акмолинской области используется преимущественно дождевальный метод орошения. В текущем году площадь орошаемых земель в регионе планируют увеличить на 7300 гектаров.

Алма Байгужина

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Анастасия Московчук
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