МИД РК высказался о нападении на посольство Азербайджана в Лондоне

Фото: пресс-служба МИД РК

Ворвавшись в здание посольства, экстремисты подняли на крыльце здания религиозные флаги и скандировали религиозные лозунги. После вмешательства английской полиции члены группы были выведены из здания и задержаны. Нападение произошло 4 августа, передает Zakon.kz.

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