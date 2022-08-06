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МИД РК высказался о нападении на посольство Азербайджана в Лондоне

МИД Фото: пресс-служба МИД РК
Ворвавшись в здание посольства, экстремисты подняли на крыльце здания религиозные флаги и скандировали религиозные лозунги. После вмешательства английской полиции члены группы были выведены из здания и задержаны. Нападение произошло 4 августа, передает Zakon.kz.
Считаем неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических представительств и их персонала. Подобные акты нарушения основ и норм международного права подлежат всеобщему осуждению и требуют тщательного расследования с целью привлечения к ответственности их организаторов. Пресс-служба МИД РК

Также в ведомстве выразили уверенность в стойкости азербайджанского народа и выразили готовность оказать всемерную поддержку в трудных для государства ситуациях.

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Елена Беляева
МИД РК Азербайджан Казахстан Лондон
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