МИД РК высказался о нападении на посольство Азербайджана в Лондоне
Фото: пресс-служба МИД РК
Ворвавшись в здание посольства, экстремисты подняли на крыльце здания религиозные флаги и скандировали религиозные лозунги. После вмешательства английской полиции члены группы были выведены из здания и задержаны. Нападение произошло 4 августа, передает Zakon.kz.
Считаем неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических представительств и их персонала. Подобные акты нарушения основ и норм международного права подлежат всеобщему осуждению и требуют тщательного расследования с целью привлечения к ответственности их организаторов. Пресс-служба МИД РК
Также в ведомстве выразили уверенность в стойкости азербайджанского народа и выразили готовность оказать всемерную поддержку в трудных для государства ситуациях.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ