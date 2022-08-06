Названы лучшие упражнения для сжигания жира

Высокоинтенсивные интервальные тренировки энергозатратны, они позволяют сжечь достаточное количество калорий за тренировку, сообщает Zakon.kz.

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) усиливают сжигание жира лучше, чем аэробные упражнения — бег, танцы, плавание, езда на велосипеде и так далее. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых Университета Виктории в Мельбурне, Австралия, сообщают «‎Известия»

В ходе научной работы были изучены результаты 18 испытаний, в которых приняли участие 511 взрослых, не занимающихся спортом профессионально. Добровольцев разделили на три группы, тренировки проводились три раза в неделю.

Первая группа занималась HIIT-тренировками, вторая — аэробными упражнениями, а контрольная группа не тренировалась.

В итоге через 12 недель оказалось, что каждая дополнительная минута, посвященная HIIT, сжигает 0,13 грамма жира. При этом эффект усиливался с каждой дополнительной неделей тренировок.

У людей с избыточным весом жир сжигался еще быстрее, но выполнять HIIT им намного труднее.