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Названы лучшие упражнения для сжигания жира

Самая эффективная тренировка для похудения Фото: pixabay
Высокоинтенсивные интервальные тренировки энергозатратны, они позволяют сжечь достаточное количество калорий за тренировку, сообщает Zakon.kz.

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) усиливают сжигание жира лучше, чем аэробные упражнения — бег, танцы, плавание, езда на велосипеде и так далее. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых Университета Виктории в Мельбурне, Австралия, сообщают «‎Известия»

В ходе научной работы были изучены результаты 18 испытаний, в которых приняли участие 511 взрослых, не занимающихся спортом профессионально. Добровольцев разделили на три группы, тренировки проводились три раза в неделю.

Первая группа занималась HIIT-тренировками, вторая — аэробными упражнениями, а контрольная группа не тренировалась.

В итоге через 12 недель оказалось, что каждая дополнительная минута, посвященная HIIT, сжигает 0,13 грамма жира. При этом эффект усиливался с каждой дополнительной неделей тренировок.

У людей с избыточным весом жир сжигался еще быстрее, но выполнять HIIT им намного труднее.

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Данияр Кунафин
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