С 8 августа открывается движение по новому мосту в Нур-Султане

В понедельник, 8 августа, открывается движение по новому мосту Улы дала, сообщает Zakon.kz.

Основные работы по строительству автомобильного моста завершены, передает пресс-служба акимата города.

Параллельно будут идти завершающие работы по благоустройству моста, в том числе по тротуарной части.

Также ведем строительство ул. А62 (на участке от ул. А91 до трассы Нур-Султан – Караганда). Данная улица позволит обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой и железнодорожным вокзалом «Нурлы жол» и левобережной частью города. Здесь планируем обеспечить проезд уже осенью текущего года. Тем самым данная улица также позволит соединить районы с новым мостом. Пресс-служба акимата города Нур-Султана

Мост по пр. Улы дала позволит частично разгрузить пр. Мангилик ел, ул. А. Байтурсынова, Р. Кошкарбаева, Ж. Нажимеденова, район Nova city, аллею «Мынжылдык», повысит доступность нового вокзала «Нурлы жол», жилых массивов Тельман и Промышленный, района гипермаркета «Метро», пр. Жумабаева, ул. Жургенова и др.

Фото: Instagram/akimat_nur_sultan

В администрации города пообещали открыть еще один автомобильный мост в следующем году.