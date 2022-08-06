Генсек ООН: Новая гонка вооружений уже началась

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о начале новой гонки вооружений в мире, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба ООН приводит его слова, сказанные им в ходе посещения Хиросимы, которая 77 лет назад подверглась атомной бомбардировке.

Мы наблюдаем новую гонку вооружений. Договоры о разоружении, которые были заключены в прошлом веке, находятся под угрозой. Генсек ООН Антониу Гутерриш

Гутерриш выразил надежду, что проходящая в штаб-квартире ООН конференция государств, поддерживающих Договор о нераспространении ядерного оружия, будет иметь позитивные результаты. Генсек отметил, что видит «движение в правильном направлении»

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены соответственно 6 и 9 августа 1945 года Вооруженными силами США. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи во Второй мировой войне. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия.