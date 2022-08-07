Почти на 300 тыс. тенге оштрафованы алматинцы за распитие на водоемах

С июня, начала купального сезона, за нарушение правил на водоемах, распитие алкогольных напитков в Алматы оштрафованы 38 человек, сообщает Zakon.kz.

Чтобы не допустить несчастных случаев, с начала купального сезона сотрудники ДЧС, РОСО совместно с полицией, нацгвардией и волонтерами патрулируют водоемы.

С июня за купание в запрещенных местах к административной ответственности привлечены 15 нарушителей по статье 364 КРК об АП «Нарушение правил общего водопользования».

За «распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» к административной ответственности по статье 440 КРК об АП привлечены 38 человек на общую сумму порядка 291 тысячи тенге.

Для большего охвата населения предупреждающим мерами применяется ДРОН с громкоговорящим устройством и камерой видеонаблюдения, которая в онлайн режиме передает картину происходящего оператору для своевременной помощи попавшим в беду. Пресс-служба ДЧС города Алматы

С начала купального сезона на озере Сайран спасены 11 человек, из которых двое детей. Поэтому ДЧС обращается к гражданам: «Не заплывайте далеко от берега за буйки и знаки ограждения, не оставляйте детей без присмотра, не купайтесь в ночное время и нетрезвом состоянии!»