Банк ЦентрКредит подвел итоги полугодия 2022 года

За первое полугодие 2022 года собственные активы банка составили 3,1 трлн тенге и выросли на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщает Zakon.kz.

Чистая прибыль банка за шесть месяцев 2022 года выросла в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Клиентская база юридических лиц и ИП увеличилась на 20% к началу года. На сегодня Банк ЦентрКредит занимает третье место по объему активов в Казахстане.

В июле Международное агентство S & P Global Ratings повысило кредитные рейтинги АО «Банк ЦентрКредит» с «В/В» до «В+/В» в связи с улучшением бизнес-позиции и увеличением запаса капитала. Прогноз – «Стабильный». Аналитики S & P отметили, что показатели бизнес-позиции Банка ЦентрКредит улучшились, поскольку позитивное влияние на его способность генерировать прибыль теперь оказывает более высокое качество активов и более низкие потребности в резервах.

В первом полугодии произошла сделка по приобретению 100% акций АО ДБ «Альфа-Банк Казахстан» Банком ЦентрКредит. Это событие стало одним из самых громких на финансовом рынке страны, ведь сделка произошла в сжатые сроки, учитывая то, что на покупаемый банк были наложены санкции. На сегодняшний момент идет процесс интеграции двух банков, который ориентировочно закончится до конца этого года.

Банк ЦентрКредит стал вторым по приросту депозитов физических лиц и занимает третье место по доле рынка среди коммерческих банков. Депозиты юридических лиц выросли в два раза, заняв третье место среди Топ-10 БВУ.

В мае первый автомобиль по программе льготного кредитования выдан через Банк ЦентрКредит.

По итогам первых шести месяцев текущего года доля Банка ЦентрКредит по ипотечной программе «7-20-25» составляет 47,6% среди всех банков-участников. Таким образом, в Казахстане Банк ЦентрКредит является выбором №1.

Также в июле БЦК совместно с BI Group запустил программу «Super Ипотека», которая позволяет приобрести квартиру с еще более гибкими условиями. Теперь казахстанцы могут оформить кредит для покупки жилья в Нур-Султане, Алматы, Атырау и Шымкенте по ставке от 4% годовых (ГЭСВ от 4,1% годовых). Максимальная сумма выдачи – до 80 млн тенге.

Банк ЦентрКредит для клиентов физических лиц запустил онлайн-управление в мобильном приложении bcc.kz #картакарта, реферальную программу, планшетное обслуживание и цифровой дизайн. Теперь все операции по #картакарта можно совершать в мобильном приложении и зарабатывать до 30% кешбэка за покупки.

Банк ЦентрКредит продолжает лидировать на рынке по премиальным картам. Сегодня #Ironcard №1 в Казахстане с долей рынка 72% и №2 в СНГ, опередив 91 банк.

Также следует отметить сегмент МСБ банка, который увеличил рост транспортных средств в МСБ на 27%, заняв четвертое место среди других банков. Для клиентов юридических лиц БЦК разработал снятие наличных в кассах посредством POS-терминала (замена чековых книжек), обновление лендинговой страницы по корпоративным картам и выделение карточных операций в выписке по счету.

Наш банк – один из самых быстрорастущих банков в Казахстане. У Банка ЦентрКредит хорошая прибыльность и рентабельность. Мы добились этих результатов благодаря выстроенной бизнес-модели, высокой устойчивости операционной деятельности банка и сильной команде. В последние годы банк модернизировал стратегию, которая в большей степени сосредоточена на развитии сегмента МСБ и розничного бизнеса с применением простых и умных решений для наших клиентов. Главная наша задача – предугадать ожидания, потребности клиентов и стать удобным банком для всей семьи. Председатель правления Банка ЦентрКредит Галим Хусаинов

АО «Банк ЦентрКредит» создано в 1988 году и является одним из первых и крупнейших коммерческих банков Казахстана с универсальной бизнес-моделью, направленной на удобные банковские продукты с использованием современных технологий. Банк имеет широкую филиальную сеть и обслуживает юридических и физических лиц в более 130 отделениях во всех регионах Казахстана.

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