Гигиенические нормативы по обеспечению радиационной безопасности утвердили в РК

Министр здравоохранения РК приказом от 2 августа 2022 года утвердил гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Нормативы распространяются на следующие виды воздействия источников ионизирующего излучения на человека:

в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников излучения;

в результате радиационной аварии;

от природных источников излучения;

при медицинском облучении.

Нормативы по обеспечению радиационной безопасности сформулированы для каждого вида облучения.

Суммарная доза от всех видов облучения используется для оценки радиационной обстановки и ожидаемых медицинских последствий, а также для обоснования защитных мероприятий и оценки их эффективности.

Согласно правилам повышенному облучению не подвергаются:

работники, ранее уже облученные в течение года в результате аварии или запланированного повышенного облучения с эффективной дозой 200 мЗв или с эквивалентной дозой, превышающей в четыре раза соответствующие пределы доз;

лица, имеющие медицинские противопоказания для работы с источниками излучения.

Указывается, что подвергшиеся облучению в эффективной дозе, превышающей 100 мЗв в течение года, при дальнейшей работе не подвергаются облучению в дозе свыше 20 мЗв за год.

Облучение эффективной дозой свыше 200 мЗв в течение года рассматривается как потенциально опасное. Лица, подвергшиеся такому облучению, немедленно выводятся из зоны облучения и направляются на медицинское обследование. Вопрос о последующей работе этих лиц с источниками излучения рассматривается в индивидуальном порядке, с учетом их согласия по решению компетентной медицинской комиссии.

Лица, не относящиеся к персоналу, привлекаемые для проведения аварийных, спасательных и аналогичных работ, осуществляемых на радиоактивно загрязненных территориях, оформляются и приступают к работам как персонал группы А.

Для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с источниками излучения, вводятся дополнительные ограничения: эквивалентная доза на поверхности нижней части области живота составляет 1 мЗв и менее в месяц, а поступление радионуклидов в организм за год – 1/20 ПГП и менее.

Также говорится, что администрация организации должна перевести беременную женщину на работу, не связанную с источниками излучения, со дня получения информации о факте беременности, на период беременности и грудного вскармливания ребенка.

Для студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих профессиональное обучение с использованием источников излучения, годовые дозы соответствуют значениям, установленным для персонала группы Б.

Приказ вводится в действие с 18 августа 2022 года.