Гигиенические нормативы по обеспечению радиационной безопасности утвердили в РК
Нормативы распространяются на следующие виды воздействия источников ионизирующего излучения на человека:
в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников излучения;
в результате радиационной аварии;
от природных источников излучения;
при медицинском облучении.
Нормативы по обеспечению радиационной безопасности сформулированы для каждого вида облучения.
Суммарная доза от всех видов облучения используется для оценки радиационной обстановки и ожидаемых медицинских последствий, а также для обоснования защитных мероприятий и оценки их эффективности.
Согласно правилам повышенному облучению не подвергаются:
работники, ранее уже облученные в течение года в результате аварии или запланированного повышенного облучения с эффективной дозой 200 мЗв или с эквивалентной дозой, превышающей в четыре раза соответствующие пределы доз;
лица, имеющие медицинские противопоказания для работы с источниками излучения.
Указывается, что подвергшиеся облучению в эффективной дозе, превышающей 100 мЗв в течение года, при дальнейшей работе не подвергаются облучению в дозе свыше 20 мЗв за год.
Облучение эффективной дозой свыше 200 мЗв в течение года рассматривается как потенциально опасное. Лица, подвергшиеся такому облучению, немедленно выводятся из зоны облучения и направляются на медицинское обследование. Вопрос о последующей работе этих лиц с источниками излучения рассматривается в индивидуальном порядке, с учетом их согласия по решению компетентной медицинской комиссии.
Лица, не относящиеся к персоналу, привлекаемые для проведения аварийных, спасательных и аналогичных работ, осуществляемых на радиоактивно загрязненных территориях, оформляются и приступают к работам как персонал группы А.
Для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с источниками излучения, вводятся дополнительные ограничения: эквивалентная доза на поверхности нижней части области живота составляет 1 мЗв и менее в месяц, а поступление радионуклидов в организм за год – 1/20 ПГП и менее.
Также говорится, что администрация организации должна перевести беременную женщину на работу, не связанную с источниками излучения, со дня получения информации о факте беременности, на период беременности и грудного вскармливания ребенка.
Для студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих профессиональное обучение с использованием источников излучения, годовые дозы соответствуют значениям, установленным для персонала группы Б.
Приказ вводится в действие с 18 августа 2022 года.