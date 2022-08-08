Как развивается Щучинско-Боровская курортная зона
Фото: ortcom.kz
Развитие Бурабайского района остается одной из главных задач в вопросах развития региона. Особое внимание уделяется усовершенствованию инфраструктуры.
О ситуации в сфере энергетики и жилищного хозяйства сообщил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Данияр Куанышбаев.
По строительству очистных сооружений в поселке Бурабай основная часть работ завершена. Ведется строительство ливневой канализации в Щучинске, третьей очереди сетей водоотведения коллектора и канализационных насосных станций в поселке Бурабай, водопроводов ДОЦ, расположенных в районе озера Катарколь. Приостановлены работы по реконструкции и строительству четвертой очереди магистральных водопроводных сетей, реконструкции сетей и объектов водоотведения Щучинска и по строительству сетей и объектов водоотведения села Катарколь, а также водоснабжению и водоотведению к здравницам, расположенным вокруг озера Щучье.Данияр Куанышбаев
По сельскому водоснабжению, как добавил глава ведомства, разработано четыре проекта, охватывающих села Наурызбай батыра, Веденовка, Урумкай, Николаевка.
Стоит отметить, что в этом году существенно увеличился поток туристов – как соотечественников, так и зарубежных гостей. Развитию одного из главных туристических регионов местными исполнительными органами уделяется особое внимание.
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