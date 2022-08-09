Чрезвычайный план ЕС по сокращению потребления газа вступил в силу

План предусматривает, что все страны ЕС добровольно сократят потребление газа на 15% с начала августа до марта следующего года по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в этот период, сообщает Zakon.kz.

Цель такой меры – снизить риски, которые могут возникнуть в результате полного прекращения поставок газа из России, сообщает Deutsche Welle.

По подсчетам Европейской комиссии, страны ЕС должны в общей сложности сэкономить 45 млрд кубических метров газа. Германия должна сократить свое потребление газа примерно на 10 млрд кубометров, чтобы достичь цели в 15%.

Если не удастся добиться достаточной экономии на фоне широкомасштабного дефицита поставок, следующим шагом может стать объявление тревоги во всем Евросоюзе и введение обязательных целевых показателей по снижению потребления газа.

Для этого шага необходимо согласие как минимум 15 стран ЕС, на долю которых приходится не менее 65% всего населения Евросоюза.

В то же время некоторые страны ЕС, например Испания и Италия, добились для себя исключений из плана по экономии газа и намерены сократить потребление менее чем на 15%. Чрезвычайный план будет действовать в течение одного года.