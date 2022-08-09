Врач назвала пять причин, когда ребенку нельзя плавать

Важно постоянно следить за ребенком, пока он находится в водоеме, и оторваться от гаджетов. Если потребуется помощь, очень важно знать, какое количество времени ребенок находился под водой, и сообщить эту цифру врачам, передает Zakon.kz.

Детям не рекомендуется заходить в воду при шторме, грозе, ливне, сильном ветре и аномальной жаре. Помимо погоды, важно учитывать особенности здоровья ребенка и его состояние на текущий момент. Об этом рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Клавдия Казакова, сообщает «Комсомольская Правда».

Эксперт перечислила пять ситуаций, когда детей опасно пускать в водоем. В некоторых случаях можно прийти на пляж, чтобы побыть в тени на берегу. Но лучше все-таки остаться дома.

Категорически нельзя заходить в воду, если у ребенка есть симптомы ОРВИ: повышение температуры, затруднение носового дыхания (насморк, заложенность носа), кашель. Противопоказано купание при симптомах кишечных инфекций: тошнота, рвота, диарея. Если у ребенка слабость, головокружение, повышение артериального давления, течет кровь из носа, настоятельно рекомендуется воздержаться от похода на пляж, подчеркивает Клавдия Казакова. Если накануне у ребенка был солнечный или тепловой удар, также лучше остаться дома. Кроме того, рекомендуется воздержаться от купания при обострениях заболеваний сердечно-сосудистой или бронхолегочной системы, отметила врач-педиатр.

Особенно важно помнить, что если у ребенка эпилепсия, то без сопровождения взрослого ему категорически запрещено заходить в воду. Даже если вы идете плавать вместе, ребенку обязательно нужно надеть плавательный круг, жилет или нарукавники.

Самый распространенный несчастный случай в воде – это утопление. Даже если ребенок кажется самостоятельным, и на нем надувной жилет, все равно необходимо проявлять бдительность.

Отправляясь с детьми на пляж, их стоит обязательно обучить правилу «шести не». Вот, чего нельзя делать, даже если очень хочется:

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, не зная глубины;

заплывать под лодки, катера;

устраивать игры со сверстниками в воде с захватом рук или ног;

заплывать за ограждения и/или буйки;

жевать резинку или конфету во время плавания;

отплывать далеко от берега на надувном матрасе.

Если ребенок захлебнулся и начал тонуть, первым делом необходимо достать его из воды и положить на спину, на твердую поверхность.

Затем нужно проверить дыхание: наклонитесь щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего. В течение 10 секунд нужно попытаться услышать дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух на своей щеке, наблюдая за движением грудной клетки.

При отсутствии дыхания грудная клетка ребенка останется неподвижной, звуков дыхания не будет слышно, выдыхаемый изо рта воздух не будет ощущаться щекой. В этом случае необходимо немедленно вызвать скорую помощь.