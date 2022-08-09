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Как назначается и выплачивается премия к праздничным датам

как назначается премия к праздничным датам Фото: Zakon.kz
Как назначается и выплачивается премия к праздничным датам, считается ли она разовой и учитывается ли результат труда сотрудника. Такой вопрос был задан на сайте электронного правительства, передает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что трудовые отношения регулируются трудовым договором, актом работодателя, соглашением и коллективным договором.

Согласно Трудовому кодексу система оплаты труда определяется условиями трудового, коллективного договоров или актами работодателя.

В частности, для усиления заинтересованности работников в увеличении эффективности производства и качества выполняемых работ работодателем могут вводиться системы премирования и другие формы стимулирования труда, определенные условиями коллективного договора или актами работодателя. То есть, поощрение работников в зависимости от индивидуальных результатов и достижений в труде является исключительным правом, а не обязанностью работодателя и определяется самостоятельно, путем регулирования коллективным договором, трудовым договором или актами работодателя.Минтруда

Вместе с тем в министерстве отметили, что если изданный акт работодателя содержит положения, нарушающие либо ухудшающие права и гарантии работников, предусмотренные Кодексом, трудовым, коллективным договорами, соглашениями, он может быть обжалован в местном органе по инспекции труда либо в суде.

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