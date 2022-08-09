Подарили жизнь: в СКО лебедь приплыл за помощью к людям
Фото: pixabay
В Казнете получает широкое распространение видео спасения лебедя: на водоеме недалеко от города Мамлютка в Северном Казахстане мужчины помогли птице освободиться от лески, обмотавшейся вокруг туловища, сообщает Zakon.kz.
Комментаторы выразили признательность спасателям:
смотрю на такие видео и восхищаюсь людьми, которые небезразличны к бедам животных!
спасибо за помощь братьям нашим меньшим;
доброта спасет мир! Молодцы парни;
добрые люди, вы подарили жизнь;
удивительная история! Спасибо за спасение, за ваши добрые сердца!
как приятно смотреть, когда не убивают, а спасают.
На странице @tipichka_petro появился комментарий мужчин из Мамлютки.
Можно мы останемся без внимания журналистов. Мы не публичные люди, пусть эта история будет о людях, которые живут в Мамлютке, – говорится в сообщении.
А насчет лебедя, как уточнили спасатели, можно не беспокоиться.
Он еще день находился на месте, где ему помогли, набрался сил и потом вернулся к своей семье.
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