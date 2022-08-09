Подарили жизнь: в СКО лебедь приплыл за помощью к людям

Фото: pixabay

В Казнете получает широкое распространение видео спасения лебедя: на водоеме недалеко от города Мамлютка в Северном Казахстане мужчины помогли птице освободиться от лески, обмотавшейся вокруг туловища, сообщает Zakon.kz.

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