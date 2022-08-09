Парня подозревают в попытке кражи металлических оградок с кладбища в Экибастузе

В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области сообщили о том, что подозреваемый загрузил решетки на свой ВАЗ, но вывезти их не успел, передает Zakon.kz.

При патрулировании загородных трасс сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль под управлением 23-летнего жителя города горняков. При осмотре багажника обнаружили металлические оградки, – рассказали рavlodarnews.kz в ДП региона.

Парень объяснил, что ограждения он забрал с кладбища, чтобы сдать их в пункт приема металла и получить деньги.

Сообщается, что родственников тех, на чьих могилах исчез забор, уже нашли.

Досудебное расследование проводят по ст. 188 Уголовного кодекса РК «Кража».

Автомобиль экибастузца отправлен на штрафстоянку. Парню грозит лишение свободы до трех лет.