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1650 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус в Казахстане 9 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 9 августа в Казахстане сообщили в МВК.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 1128 заболевших КВИ. За прошедшие сутки зарегистрировано 1650 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 427,

  • в Алматы – 183,

  • в Шымкенте – 28,

  • в Акмолинской области – 81,

  • в Актюбинской области – 78,

  • в Алматинской области – 30,

  • в Жетысуской области – 37,

  • в Атырауской области – 48,

  • в ВКО – 52,

  • в Абайской области – 34,

  • в Жамбылской области – 31,

  • в ЗКО – 68,

  • в Карагандинской области – 200,

  • в Улытауской области – 29,

  • в Костанайской области – 97,

  • в Кызылординской области – 45,

  • в Мангистауской области – 31,

  • в Павлодарской области – 88,

  • в СКО – 49,

  • в Туркестанской области – 14.

Всего в стране подтверждено 1 370 983 случая.

2389 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 1221,

  • в Алматы – 247,

  • в Актюбинской области – 53,

  • в Алматинской области – 11,

  • в Жетысуской области – 107,

  • в ВКО – 17,

  • в Абайской области – 90,

  • в Жамбылской области – 105,

  • в ЗКО – 22,

  • в Карагандинской области – 345,

  • в Улытауской области – 11,

  • в Костанайской области – 45,

  • в Кызылординской области – 55,

  • в Мангистауской области – 31,

  • в Павлодарской области – 29.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 331 812 человек.

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