1650 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 9 августа в Казахстане сообщили в МВК.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 1128 заболевших КВИ. За прошедшие сутки зарегистрировано 1650 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 427,

в Алматы – 183,

в Шымкенте – 28,

в Акмолинской области – 81,

в Актюбинской области – 78,

в Алматинской области – 30,

в Жетысуской области – 37,

в Атырауской области – 48,

в ВКО – 52,

в Абайской области – 34,

в Жамбылской области – 31,

в ЗКО – 68,

в Карагандинской области – 200,

в Улытауской области – 29,

в Костанайской области – 97,

в Кызылординской области – 45,

в Мангистауской области – 31,

в Павлодарской области – 88,

в СКО – 49,

в Туркестанской области – 14.

Всего в стране подтверждено 1 370 983 случая.

2389 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 1221,

в Алматы – 247,

в Актюбинской области – 53,

в Алматинской области – 11,

в Жетысуской области – 107,

в ВКО – 17,

в Абайской области – 90,

в Жамбылской области – 105,

в ЗКО – 22,

в Карагандинской области – 345,

в Улытауской области – 11,

в Костанайской области – 45,

в Кызылординской области – 55,

в Мангистауской области – 31,

в Павлодарской области – 29.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 331 812 человек.