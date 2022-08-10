1650 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 1128 заболевших КВИ. За прошедшие сутки зарегистрировано 1650 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 427,
в Алматы – 183,
в Шымкенте – 28,
в Акмолинской области – 81,
в Актюбинской области – 78,
в Алматинской области – 30,
в Жетысуской области – 37,
в Атырауской области – 48,
в ВКО – 52,
в Абайской области – 34,
в Жамбылской области – 31,
в ЗКО – 68,
в Карагандинской области – 200,
в Улытауской области – 29,
в Костанайской области – 97,
в Кызылординской области – 45,
в Мангистауской области – 31,
в Павлодарской области – 88,
в СКО – 49,
в Туркестанской области – 14.
Всего в стране подтверждено 1 370 983 случая.
2389 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 1221,
в Алматы – 247,
в Актюбинской области – 53,
в Алматинской области – 11,
в Жетысуской области – 107,
в ВКО – 17,
в Абайской области – 90,
в Жамбылской области – 105,
в ЗКО – 22,
в Карагандинской области – 345,
в Улытауской области – 11,
в Костанайской области – 45,
в Кызылординской области – 55,
в Мангистауской области – 31,
в Павлодарской области – 29.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 331 812 человек.