Юлия Путинцева вышла во второй круг парного разряда турнира в Торонто

В следующем круге соперницами Юлии Путинцевой и Софии Кенин станут Людмила Киченок из Украины и представительница Латвии Елена Остапенко, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в дуэте с американкой Софией Кенин вышла во второй круг парного разряда турнира в Торонто, сообщает Sports.kz.

В своем стартовом поединке Путинцева и Кенин обыграли тандем Анна Бондарь (Венгрия)/Кимберли Циммерманн (Бельгия) со счетом 7:6, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час и 40 минут. За матч Юлия и София дважды подали навылет и обошлись без двойных ошибок. Их соперницы провели три эйса и допустили столько же двойных ошибок.

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