Чемпионат Азии по спидкубингу впервые проходит в Казахстане

Первый континентальный чемпионат по спидкубингу, в котором принимают участие более 100 человек из 13 стран мира, проходит в столице Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Kazakhstan Speedcubing Federation (KSF) – первая федерация среди стран СНГ и 28-я среди стран мира, в 2018 году признанная в качестве региональной организации World Cube Association (WCA). Всего в мире региональными организациями WCA признаны федерации 32 стран.

Фото: Zakon.kz

Состязания по скоростной сборке головоломок, или так называемый спидкубинг, будут проходить в течение 4 дней. Континентальные соревнования проходят раз в два года. Казахстан – это первая страна, где проходит Чемпионат Азии. Цель – определить лучших куберов, имена которых мы узнаем через 4 дня в 17 дисциплинах, начиная от классической головоломки 3 на 3 и до таких дисциплин, как сборка с закрытыми глазами, сборка с наименьшим количеством ходов и нестандартные головоломки с большим количеством граней. Президент Казахстанской федерации спидкубинга Арман Машимов

Он напомнил, что первый официальный чемпионат под эгидой WCA был организован в Казахстане в октябре 2017 года, в том же году была основана федерация. И с этого момента открыты 14 клубов по всему Казахстану, в которых бесплатно начали обучать детей этому виду спорта.

Фото: Zakon.kz

По его словам, на сегодняшний день количество профессиональных казахстанских куберов уже перевалило отметку в 1000 человек, тогда как в год создания федерации их было всего 16 человек.

Спидкубинг объединяет людей со всего мира и не делит по возрасту. Например, есть куберы, которым 18 лет, и есть кому 55 лет и более. Я рад, что Казахстан является частью спидкубинг движения. Этот вид спорта открыл потенциал многих молодых людей не только в профессиональном смысле, но и в социальном аспекте. Также это направление, которое мотивирует на туризм. Со-основатель Всемирной ассоциации спидкубинга Рон ван Брюхен

По данным организаторов, на Чемпионат Азии по спидкубингу уже зарегистрированы 116 участников из 13 стран, в том числе Китая, Японии, Индии.

Это большая ответственность и престиж принимать впервые Чемпионат Азии по спидкубингу. В очередной раз мы видим, как Казахстан привлекателен для проведения такого рода мероприятий благодаря созданным условиям по инфраструктуре, визовым режимам, открытию все большего количества прямых рейсов с зарубежными хабами. Очень надеюсь, что Казахстан и дальше будет принимать мероприятия под эгидой WCA. Председатель нацкомпании Kazakh Tourism Талгат Аманбаев

Отмечается, что Чемпионат Азии по спидкубингу продлится до 14 августа. WCA выделил общий призовой фонд участникам в размере 9000 долларов. Соревновательная часть охватывает 17 дисциплин и включает классическую сборку как кубиков 3х3х3, а также сборку вслепую и одной рукой.

Фото: Zakon.kz

Кроме соревновательной части, в рамках Чемпионата Азии по спидкубингу мастера скоростной сборки – куберы – изготовят портреты Димаша и GGG из 3000 кубиков Рубика.

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