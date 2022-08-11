Должностные лица дома престарелых похитили более 7,4 млн тенге

Департамент АФМ по Восточно-Казахстанской области начал досудебное расследование. Установлен факт хищения бюджетных денежных средств при выполнении капитального ремонта крыши «КГУ Зевакинский Центр оказания специальных социальных услуг», передает Zakon.kz.

Установлено, что должностными лицами дома престарелых и инвалидов в период с ноября 2019 года по май 2020 года путем внесения недостоверных сведений в акты выполненных работ похищено более 7,4 млн тенге. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.