Гранату в припаркованном автомобиле нашли в центре Бишкека

Саперы во время осмотра территории торгового центра в Бишкеке обнаружили гранату в припаркованном автомобиле, сообщили в МВД республики, передает Zakon.kz.

Во время обследования бишкекского торгового центра «Азия молл» саперами была обнаружена граната, – сообщил представитель министерства.

Ранее в МВД республики рассказали ТАСС об эвакуации сотрудников и посетителей торгового центра в связи с анонимным сообщением о заложенном взрывном устройстве.

По данным собеседника, граната была найдена под автомобилем, который находился на парковке в здании торгового центра. Автомобиль, по предварительной информации, принадлежит одному из местных предпринимателей.

Анонимный сигнал о заложенном взрывном устройстве в «Азия молл» поступил в дежурную часть милиции 11 августа (около 14:00 по времени Нур-Султана). На место были направлены саперы и оперативно-следственные группы.

Территория вокруг торгового центра была оцеплена.