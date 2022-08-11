В Кызылординской области заложены фундаменты нескольких крупных объектов

В Кызылординской области динамично развивается строительная отрасль. Так, за последние годы в областном центре появилось 12 новых микрорайонов, построено 270 многоэтажных жилых домов. Около 7 тыс. граждан получили ключи от собственных квартир и отпраздновали новоселье.

Сегодня, в канун Дня строителя, в поселке Торетам и селе Акай Кармакшинского района, поселке Саксаульск Аральского района начаты работы по прокладке газопровода и в поселке Тартогай Шиелийского района – по строительству автоматизированной газораспределительной станции, а также заложены фундаменты еще трех объектов в Кызылорде.

Одним из них является новый Дворец бракосочетания. В скором времени жители региона обретут просторное и современное здание, где будут созданы все условия для проведения церемоний на высоком уровне.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Аким области Нурлыбек Налибаев отметил, что торжественное открытие Дворца бракосочетания в канун Международного дня молодежи символично.

Радует, что в регионе с каждым годом улучшается демографическая ситуация, растет число молодых пар, связывающих себя священными узами брака. Только за шесть месяцев текущего года в области создали семьи 2276 пар. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что «крепкая и счастливая семья – основа благополучия и процветания нашей страны. Крепкая семья – крепкое государство», тем самым подчеркнув ценность семьи. В перспективе во Дворце бракосочетания на постоянной основе будут проводиться и социально-культурные мероприятия по популяризации семейных ценностей. Нурлыбек Налибаев

Также сегодня дан старт строительству нового Дворца искусств на 1 тыс. посетителей. Строительство двухэтажного здания стоимостью в 3,7 млрд тенге будет завершено через полтора года. Во дворце планируется проведение концертных программ симфонического, эстрадного и национального искусств и общественные мероприятия различных форматов.

На левом берегу Сырдарьи заложен фундамент еще одного социального объекта. Планируется, что Центр крови, стоимость которого 2,7 млрд тенге, будет доводить показатель уровня донации крови и ее компонентов от 500 до 10 тыс. в год. Центр будет оказывать качественные услуги населению региона и способствовать повышению здоровья населения.

Также на левом берегу запланировано строительство 7-9-этажных жилых домов с фасадами, соответствующих современным требованиям, здания физико-математической школы. А в качестве подарка к Году детей будет построен Дворец школьников.

Глава региона Нурлыбек Налибаев отметил, что за короткое время в регион привлечены значительные инвестиции и появилась возможность начать новые проекты за счет спонсоров.

Мы всегда готовы учитывать пожелания, предложения наших земляков. С момента назначения на должность акима области, каждый раз встречаясь с населением, я и моя команда обещали построить в регионе новые объекты современного архитектурного типа. Благодаря меценатам, которые искренне способствуют развитию родного региона, разработаны проекты 391 объекта стоимостью 45 млрд тенге. Со следующего года мы начнем их реализовывать. За короткое время регион получил 20 млрд тенге инвестиций. Результат сегодня видят земляки: все мы стали свидетелями закладки фундамента нескольких объектов. Нурлыбек Налибаев

В скором времени, при поддержке Фонда Болата Утемуратова, планируется начало строительства современного пассажирского терминала аэропорта стоимостью 11 млрд тенге. Завершение проекта ожидается в 2024 году. Также планируется строительство новой теплоэлектростанции мощностью 240 мегаватт.

Сегодня состоялась церемония начала строительства нового водозаборного сооружения в микрорайоне Байтерек. Проект стоимостью 1 млрд тенге позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей частных домов. В его рамках будет пробурено семь скважин и построено три резервуара.

Отметим, что в Кызылорде празднование Дня строителя завершилось гала-концертом. Лучшим из лучших были вручены специальные нагрудные знаки и награды.