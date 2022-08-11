25 работ представлены на госпремию в области литературы и искусства
Фото: akorda.kz
В Акорде прошло первое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии в области литературы и искусства имени Абая, сообщает Zakon.kz.
Заседание комиссии прошло под председательством государственного советника Ерлана Карина.
Члены комиссии рассмотрели 25 работ, представленных на Государственную премию в области литературы, кино, театра, музыки, архитектуры и изобразительного искусства.Пресс-служба Акорды
По итогам тайного голосования определены претенденты, прошедшие в следующий этап конкурсного отбора.
Читайте также
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ