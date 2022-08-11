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25 работ представлены на госпремию в области литературы и искусства

25 работ представлено на госпремию в области литературы и искусства Фото: akorda.kz
В Акорде прошло первое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии в области литературы и искусства имени Абая, сообщает Zakon.kz.

Заседание комиссии прошло под председательством государственного советника Ерлана Карина.

Члены комиссии рассмотрели 25 работ, представленных на Государственную премию в области литературы, кино, театра, музыки, архитектуры и изобразительного искусства.Пресс-служба Акорды

По итогам тайного голосования определены претенденты, прошедшие в следующий этап конкурсного отбора.

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