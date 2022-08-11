25 работ представлены на госпремию в области литературы и искусства

Фото: akorda.kz

В Акорде прошло первое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии в области литературы и искусства имени Абая, сообщает Zakon.kz.

Заседание комиссии прошло под председательством государственного советника Ерлана Карина. Члены комиссии рассмотрели 25 работ, представленных на Государственную премию в области литературы, кино, театра, музыки, архитектуры и изобразительного искусства. Пресс-служба Акорды По итогам тайного голосования определены претенденты, прошедшие в следующий этап конкурсного отбора. Читайте также В чем особенность творчества и личности Абая Кунанбаева

Следите за новостями zakon.kz в: