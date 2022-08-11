В Кокшетау простились с солдатом-срочником, погибшим в Алматинской области
Фото: скриншот видео
19-летний Алмас Шахимов погиб, спасая сослуживцев во время сильной бури, которая застала военных на боевой подготовке. Он успел спасти троих человек, передает Zakon.kz.
Как сообщает КТК, Алмас был единственным сыном в семье. Весной он добровольно пошел служить и попал в воинскую часть 5571 в Алматы. До этого успел получить профессию спасателя.
По предварительным данным, парень погиб от удара по голове железной конструкцией от палатки.
На похоронах присутствовал командир части. Он сообщил родным, что Алмаса посмертно представили к государственной награде. Тем не менее семья требует найти и наказать виновных.
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