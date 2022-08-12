Данияр Жаналинов возглавил комитет госдоходов Министерства финансов Казахстана

Приказом министра финансов Жаналинов Данияр Еренгалиевич назначен председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов. Его освободили от должности вице-министра финансов, передает Zakon.kz.

Данияр Жаналинов родился 21 октября 1975 года в Алма-Атинской области, в поселке Карабулак. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций по специальности «инженер-экономист».

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