Данияр Жаналинов возглавил комитет госдоходов Министерства финансов Казахстана
Данияр Жаналинов родился 21 октября 1975 года в Алма-Атинской области, в поселке Карабулак. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций по специальности «инженер-экономист».
Трудовой стаж:
налоговый инспектор Налогового комитета по г. Талдыкорган и Налогового комитета по Алматинской области (01.09.2000-01.07.2002);
ведущий налоговый инспектор Налогового комитета по Алматинской области (07.2002-06.2003);
главный налоговый инспектор Налогового комитета по Алматинской области (06.200-01.2008);
начальник отдела Налогового комитета по Алматинской области (01.2008-07.2008);
заместитель начальника Налогового департамента по Алматинской области (07.2008-05.2010);
начальник Управления налоговых услуг Налогового комитета Министерства финансов РК (05.2010-03.2012);
руководитель Управления крупных налогоплательщиков НК МФ РК (03.2012-10.2014);
руководитель Управления администрирования косвенных налогов Комитета государственных доходов МФ РК (10.2014-11.2014);
руководитель Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК (04.11.2014-07.2018);
руководитель Департамента государственных доходов по Мангистауской области (2018-08.2021);
вице-министр финансов Республики Казахстан (с 08.2021-08.2022).