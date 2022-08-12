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Данияр Жаналинов возглавил комитет госдоходов Министерства финансов Казахстана

назначение Фото: primeminister.kz
Приказом министра финансов Жаналинов Данияр Еренгалиевич назначен председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов. Его освободили от должности вице-министра финансов, передает Zakon.kz.

Данияр Жаналинов родился 21 октября 1975 года в Алма-Атинской области, в поселке Карабулак. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций по специальности «инженер-экономист».

Трудовой стаж:

  •  налоговый инспектор Налогового комитета по г. Талдыкорган и Налогового комитета по Алматинской области (01.09.2000-01.07.2002);

  • ведущий налоговый инспектор Налогового комитета по Алматинской области (07.2002-06.2003);

  •  главный налоговый инспектор Налогового комитета по Алматинской области (06.200-01.2008);

  •  начальник отдела Налогового комитета по Алматинской области (01.2008-07.2008);

  • заместитель начальника Налогового департамента по Алматинской области (07.2008-05.2010);

  • начальник Управления налоговых услуг Налогового комитета Министерства финансов РК (05.2010-03.2012);

  • руководитель Управления крупных налогоплательщиков НК МФ РК (03.2012-10.2014);

  • руководитель Управления администрирования косвенных налогов Комитета государственных доходов МФ РК (10.2014-11.2014);

  •  руководитель Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК (04.11.2014-07.2018);

  •  руководитель Департамента государственных доходов по Мангистауской области (2018-08.2021);

  • вице-министр финансов Республики Казахстан (с 08.2021-08.2022).

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