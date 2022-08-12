От начальников поездов «Тулпар-Тальго» за покровительство требовали деньги — АФM

Департаментом АФМ по Нур-Султану выявлены факты системного получения денежных вознаграждений от начальников поездов «Тулпар-Тальго» за общее покровительство по службе, сообщает Zakon.kz.

Так, как отметили в Агентстве, руководитель столичного участка акционерного общества «Пассажирские перевозки» филиала «Экспресс» и его заместитель с каждого рейса незаконно требовали и получали денежные средства за бесконтрольность и не проведение проверок.

Всего, по данным Агентства, установлено 27 эпизодов.

Виновные лица приговорены к штрафам в размере около 6 млн тенге, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Пресс-служба АФМ РК

В настоящее время в указанную организацию внесено представление для устранения обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения.