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От начальников поездов «Тулпар-Тальго» за покровительство требовали деньги — АФM

покровительство АФМ поезда Фото: Zakon.kz
Департаментом АФМ по Нур-Султану выявлены факты системного получения денежных вознаграждений от начальников поездов «Тулпар-Тальго» за общее покровительство по службе, сообщает Zakon.kz.

Так, как отметили в Агентстве, руководитель столичного участка акционерного общества «Пассажирские перевозки» филиала «Экспресс» и его заместитель с каждого рейса незаконно требовали и получали денежные средства за бесконтрольность и не проведение проверок.

Всего, по данным Агентства, установлено 27 эпизодов.

Виновные лица приговорены к штрафам в размере около 6 млн тенге, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Пресс-служба АФМ РК

В настоящее время в указанную организацию внесено представление для устранения обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения.

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Анастасия Московчук
АФМ РК Нур-Султан
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