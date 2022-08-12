Мощный прорыв трубы в Павлодаре сняли на видео

Фото: unsplash

В социальных сетях павлодарцы опубликовали видео, на котором можно увидеть мощный гейзер, который промывает не только мимо проезжающие авто, но и дом напротив. В АО «Павлодарэнерго» прокомментировали инцидент, передает Zakon.kz.

Ролик с порывом трубы опубликовали в Instagram-паблике tipavlo.dar. Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в АО «Павлодарэнерго», порыв на магистральной сети произошел во время проведения гидравлических испытаний. Порыв произошел в районе Хромзавода... Температура при проведении гидравлических испытаний не превышает 40-45 градусов. Пресс-служба АО «Павлодарэнерго» В компании отметили, что в связи с порывом подачу воды перекрыли, устранять будут после завершения гидравлических испытаний 13 августа. График подключений горячего водоснабжения, где указываются причины отключений и сроки подачи ГВС, будет опубликован на сайте АО в начале следующей недели. Читайте также Останки собак сбрасывают в поливной канал в Талгаре Оружие и боеприпасы нашли на кладбище в Таразе

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