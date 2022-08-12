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Мощный прорыв трубы в Павлодаре сняли на видео

Мощный прорыв трубы в Павлодаре сняли на видео Фото: unsplash
В социальных сетях павлодарцы опубликовали видео, на котором можно увидеть мощный гейзер, который промывает не только мимо проезжающие авто, но и дом напротив. В АО «Павлодарэнерго» прокомментировали инцидент, передает Zakon.kz.

Ролик с порывом трубы опубликовали в Instagram-паблике tipavlo.dar.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в АО «Павлодарэнерго», порыв на магистральной сети произошел во время проведения гидравлических испытаний.

Порыв произошел в районе Хромзавода... Температура при проведении гидравлических испытаний не превышает 40-45 градусов.Пресс-служба АО «Павлодарэнерго»

В компании отметили, что в связи с порывом подачу воды перекрыли, устранять будут после завершения гидравлических испытаний 13 августа.

График подключений горячего водоснабжения, где указываются причины отключений и сроки подачи ГВС, будет опубликован на сайте АО в начале следующей недели.

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