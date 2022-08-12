Курсы валют на 13-14 августа
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по итогам вечерних торгов в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 476,27 тенге, снизившись на 1,19 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,82 тенге (-0,04).
Средневзвешенный курс евро составил 490,18 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 70,83 тенге (-0,13).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477-481 тенге, евро – 491,5-497 тенге, рос. рубль – 7,3-7,7 тенге.
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