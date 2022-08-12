Курсы валют на 13-14 августа

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по итогам вечерних торгов в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 476,27 тенге, снизившись на 1,19 тенге, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: