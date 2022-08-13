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Полезные свойства белого риса назвала диетолог

Диетолог назвала свойства Фото: pixabay
Частое употребление белого риса хорошо влияет на здоровье костей, утверждает специалист, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Лорен Манакер в интервью изданию Eat This, Not That! рассказала, что рис несет огромную пользу организму. Поэтому его рекомендуется есть как можно чаще.

Мы все знаем, что кальций и витамин D - питательные вещества для здоровья костей. Но не менее важен для них и марганец, содержащийся в белом рисе. Диетолог Лорен Манакер

Специалист напомнила, что белый рис часто «обвиняют» в том, что он является источником «пустых» калорий и «плохих» углеводов, однако полностью исключать этот продукт из рациона не стоит.

Манакер посоветовала чаще есть рис тем, кто чувствует вялость и усталость, так как из-за большого содержания углеводов эта крупа является отличным «топливом» для организма. При этом многие сорта риса обогащены витаминами группы В, которые также увеличивают шкалу энергии человека.

Рис стоит периодически включать в свое меню, но делать его основой своего рациона Лорен Манакер не рекомендует - одно из исследований продемонстрировало, что у таких людей риски развития метаболического синдрома повышаются на 30 процентов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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