Компьютер сделал прогноз на итоги Чемпионата мира – 2022 по футболу

Автоматическая компьютерная модель рассчитала шансы команд на победу в предстоящем Чемпионате мира – 2022 по футболу в Катаре, передает Zakon.kz.

Используя алгоритм, разработанный сотрудниками The Analyst, компьютер сделал свой прогноз на результаты мирового турнира.

Программа считает, что с вероятностью 17,93% Франция сможет защитить свой титул чемпиона мира, шансы сборной Бразилии на чемпионство оцениваются в 15,73%, вариант, что Испания станет чемпионкой мира, равен 11,53%.

Хозяйка соревнований, сборная Катара, может победить на домашнем турнире с вероятностью 0,35%. Три сборные – Коста-Рики, Саудовской Аравии и Камеруна, имеют нулевые шансы на победу на турнире, по расчетам на основании алгоритма.

Алгоритм расчета

Имея в базе всех участников турнира, компьютер высчитывает вероятности исходов матчей и дальнейшего продвижения команд по сетке Чемпионата мира – 2022. При прогнозировании учитывается история выступлений команд на прошлых мировых первенствах, рейтинг игроков и котировки букмекеров. В итоге программа выдает сотни тысяч вероятных исходов, а шансы команд на победу вычисляются с учетом того, как часто та или иная команда была в числе вероятных победителей.

Получайте яркие эмоции от лучших футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 млн тенге каждую неделю!