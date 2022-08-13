Почему Месси впервые за 17 лет не попал в номинанты на «Золотой мяч»

France Football опубликовал список претендентов на «Золотой мяч». В число 30 лучших игроков впервые за 17 лет не попал действующий обладатель трофея – Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

Daily Mail приводит слова сотрудника France Football Эммануэля Бажана. Бажан отметил, что новые критерии отбора претендентов лишили Месси места в числе номинантов. Он подчеркнул, что изначально 35-летний форвард рассматривался в качестве такового, но изменения сыграли не в его пользу.

Теперь действия игроков оценивают не за календарный год, а за отдельно взятый сезон. В связи с этим успех Лео на Кубке Америки летом 2021 года не вошел в зачет на сезон-2021/2022.

Кроме того, Бажан отметил невыразительный первый сезон Месси в ПСЖ. У него была плохая форма, он забил шесть голов в чемпионате Франции и вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Необходимо отметить, что его извечный оппонент – Криштану Роналду – в списке есть.

Год назад Лео со слезами на глазах простился с «Барселоной» и перешел в ПСЖ.

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