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Диетолог: Здоровое питание не поможет человеку бросить курить

Здоровое питание не поможет бросить курить Фото: pixabay
Врач развеял миф о легком способе бросить курить, заменив одну привычку другой. Вместо одной зависимости просто появится другая, предупредил специалист, сообщает Zakon.kz.

Эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев в интервью ura.ru отметил, что курильщики порой пытаются заедать желание покурить. Однако полезная еда бросить курить не поможет, а вредная только добавит новую зависимость, утверждает специалист.

Он отметил, что некоторые курильщики не в состоянии самостоятельно справиться со своей зависимостью, в связи с чем им необходимо как можно скорее обратиться за помощью к наркологу, который поможет им разобраться с данной проблемой. Врач пояснил, что такие обладатели вредной привычки нуждаются в психиатрической помощи. Также Калинчев подчеркнул, что сложнее всего отказаться от курения тем, у кого имеется тяжелая психическая и физическая зависимость.

Если они пытаются бросить курить, у них наступает ломка и абстиненция, как у настоящих наркоманов и алкоголиков. Это больные люди, и им требуется психиатрическая помощь. Врач-эндокринолог Алексей Калинчев

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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