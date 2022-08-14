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Умерла актриса из сериалов «Доктор Хаус» и «Секретные материалы»

актриса Фото: kinopoisk.ru
Американская артистка кино и ТВ Дениз Дауз скончалась на 65-м году жизни. Перед кончиной она впала в кому, сообщает Zakon.kz.

Дауз болела острой формой менингита. О ее смерти, пишет «Российская газета», рассказала через соцсети ее сестра Трейси.

Дениз Дауз родилась в 1958 году в Гонолулу, на Гавайях. На экранах дебютировала в конце 80-х, одной из первых ее ролей стал образ агента ФБР в «Альфе».

На ее счету более 120 проектов, среди них:

  • «Сайнфелд»,

  • «Баффи – истребительница вампиров»,

  • «Звездный десант»,

  • «Скорая помощь»,

  • «Плезантвиль»,

  • «Реквием по мечте»,

  • «Беверли-Хиллз 90210»,

  • ангел судьбы в оригинальных «Зачарованных»,

  • «Девочки Гилмор»,

  • «Доктор Хаус»,

  • «Касл»,

  • «Секретные материалы».

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