Умерла актриса из сериалов «Доктор Хаус» и «Секретные материалы»

Американская артистка кино и ТВ Дениз Дауз скончалась на 65-м году жизни. Перед кончиной она впала в кому, сообщает Zakon.kz.

Дауз болела острой формой менингита. О ее смерти, пишет «Российская газета», рассказала через соцсети ее сестра Трейси.

Дениз Дауз родилась в 1958 году в Гонолулу, на Гавайях. На экранах дебютировала в конце 80-х, одной из первых ее ролей стал образ агента ФБР в «Альфе».

На ее счету более 120 проектов, среди них: