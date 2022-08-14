Умерла актриса из сериалов «Доктор Хаус» и «Секретные материалы»
Фото: kinopoisk.ru
Американская артистка кино и ТВ Дениз Дауз скончалась на 65-м году жизни. Перед кончиной она впала в кому, сообщает Zakon.kz.
Дауз болела острой формой менингита. О ее смерти, пишет «Российская газета», рассказала через соцсети ее сестра Трейси.
Дениз Дауз родилась в 1958 году в Гонолулу, на Гавайях. На экранах дебютировала в конце 80-х, одной из первых ее ролей стал образ агента ФБР в «Альфе».
На ее счету более 120 проектов, среди них:
«Сайнфелд»,
«Баффи – истребительница вампиров»,
«Звездный десант»,
«Скорая помощь»,
«Плезантвиль»,
«Реквием по мечте»,
«Беверли-Хиллз 90210»,
ангел судьбы в оригинальных «Зачарованных»,
«Девочки Гилмор»,
«Доктор Хаус»,
«Касл»,
«Секретные материалы».
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ