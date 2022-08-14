Как спастись от жары: алматинские спасатели дали ряд советов

15 августа, согласно данным «Казгидромета», в Алматы ожидается жара до 35 градусов. В связи с чем ДЧС города рекомендует алматинцам и гостям мегаполиса не выходить на улицу без особой надобности, а также советует придерживаться ряда правил, передает Zakon.kz.

В первую очередь спасатели порекомендовали использовать японский лайфхак – мокрый платочек на шее. Он может спасти и от жары, и от негативных последствий. Его еще называют «японский кондиционер».

Если вы замечали, то на японских гравюрах и в кино можно видеть и мужчин, и женщин в белых платочках на шее. Это не только эстетично, но главный фокус в том, что именно в затылочной части головы и области сонной артерии есть биологические зоны, которые охладев способствуют охлаждению всего организма. Просто попробуйте. Возьмите белый чистый платочек, намочите его в холодной воде, повяжите на шею. Не обязательно белый, но светлых тонов. Темные тона будут притягивать солнце, и платочек быстрее высохнет. Когда он высохнет, намочите его снова. Пресс-служба ДЧС города Алматы

Облегчение, обещают спасатели, наступает буквально через пару минут.

Второй этап – после каждого похода, прогулки мойте стопы и щиколотки прохладной водой.