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Как спастись от жары: алматинские спасатели дали ряд советов

Алматы Фото: Zakon.kz
15 августа, согласно данным «Казгидромета», в Алматы ожидается жара до 35 градусов. В связи с чем ДЧС города рекомендует алматинцам и гостям мегаполиса не выходить на улицу без особой надобности, а также советует придерживаться ряда правил, передает Zakon.kz.

В первую очередь спасатели порекомендовали использовать японский лайфхак – мокрый платочек на шее. Он может спасти и от жары, и от негативных последствий. Его еще называют «японский кондиционер».

Если вы замечали, то на японских гравюрах и в кино можно видеть и мужчин, и женщин в белых платочках на шее. Это не только эстетично, но главный фокус в том, что именно в затылочной части головы и области сонной артерии есть биологические зоны, которые охладев способствуют охлаждению всего организма. Просто попробуйте. Возьмите белый чистый платочек, намочите его в холодной воде, повяжите на шею. Не обязательно белый, но светлых тонов. Темные тона будут притягивать солнце, и платочек быстрее высохнет. Когда он высохнет, намочите его снова. Пресс-служба ДЧС города Алматы

Облегчение, обещают спасатели, наступает буквально через пару минут.

Второй этап – после каждого похода, прогулки мойте стопы и щиколотки прохладной водой.

После мытья стоп примените лосьон для ног хвойный, вся усталость уйдет. Там также биологически активные точки, которые помогут ощущать жару меньше. Берегите себя! Поменьше находитесь на улице в пик активности солнца.Пресс-служба ДЧС города Алматы

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