Полицейская погоня за подростком в Туркестанской области попала на видео

Фото: polisia.kz

В Туркестанской области полицейские заметили, что за рулем автомобиля Ravon Nexia R3 находится несовершеннолетний. Нарушитель отказался остановиться, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции приняли оперативные меры и догнали автомобиль. При проверке выяснилось, что водитель действительно несовершеннолетний. На владельца автомобиля стражи порядка составили административный протокол по пункту ст. 612 КоАП РК «Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления». Пресс-служба ДП Туркестанской области

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