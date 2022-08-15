Пропавшую девочку нашли столичные гвардейцы

14 августа военнослужащие воинской части 5573 Национальной гвардии заметили несовершеннолетнего ребенка без сопровождения взрослых, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в парке «Астаналық». Девочка стояла и плакала.

Начальник патрульной группы старший сержант Токтар Бекетай и патрульный рядовой Расул Байгали незамедлительно доложили об этом дежурному по войсковым нарядам.

Военнослужащие нашли мать и передали ей девочку. Женщина поблагодарила гвардейцев.