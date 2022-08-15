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Полицейские вытащили из петли мужчину в Актюбинской области

Актюбинская область Фото: скриншот видео
Полицейские Актобе предотвратили самоубийство. Они спасли мужчину, который хотел повеситься, передает Zakon.kz.

14 августа в Центр оперативного управления ДП Актюбинской области поступило сообщение от скорой медицинской помощи о том, что мужчина собирается свести счеты с жизнью.

Вовремя отреагировав на звонок, стражи порядка в кратчайшие сроки прибыли на место происшествия. Полицейские, открыв входную дверь, увидели повешенного мужчину. Действуя слаженно и оперативно, они спасли жизнь человеку и трагедии удалось избежать.

Мужчине оказали профессиональную психологическую помощь.

Причиной поступка стали финансовые затруднения.

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Ирина Лукичева
Актобе
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