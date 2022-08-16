Орнитологи: завезенная майна вытесняет «коренных» пернатых Алматы

Орнитологи рассказали, почему произошло ощутимое сокращение популяции птиц, характерных для нашего региона. Специалисты объяснили Zakon.kz, что воробьев и местных скворцов вытесняют в период гнездования завезенные человеком майны. Ласточки же покинули город из-за процесса урбанизации.

По наблюдениям местных жителей, таких привычных птиц, как ласточки, горлинки, воробьи стало намного меньше. Чаще всего их можно теперь увидеть в частном секторе или в области. Редакция обратилась к орнитологам Института зоологии города Алматы КН МОН РК за разъяснением сложившейся ситуации.

Как объяснили эксперты, в Алматы произошло сокращение гнездовья местных видов птиц.

В связи с ростом городов стало меньше «зеленых зон». Из-за сокращения частного сектора, который отодвигается за черту города, меняются и условия существования птиц, которые перемещаются следом. Именно там имеется достаточное количество растений и насекомых – ими питаются горлицы, воробьи и ласточки. Также сокращается число полей, – пояснили специалисты.

Представители института рассказали, что из четырех видов горлиц в Алматы и окрестностях обитают малая и кольчатая горлицы. Они предпочитают селиться под крышами или карнизами одноэтажных зданий, гнездятся отдельными парами, нередко несколько пар живут по соседству друг с другом.

Стоит отметить, что зима – критический период для горлиц. Без поддержки человека, питаясь лишь природным кормом, они могут не выжить. Тем не менее численность горлиц стабильна.

«У ласточек и обыкновенных скворцов произошло перераспределение мест гнездования. Это связано с изменением биотопов и условий для их выживания, также одной из причин стало соседство с майной. Этот вид вытесняет их с мест гнездования. Большинство молодых особей гибнет в период зимовок», – уточнили эксперты.

Как отметили орнитологи, за последние пять лет, по данным учетов в период весенней и осенней миграции на перевале Чокпак, который находится в Западном Тянь-Шане (место пересечения миграционных путей многих видов перелетных птиц в большом количестве), численность деревенской ласточки увеличилась, чего нельзя сказать об испанском (черногрудый) и индийском воробьях. В настоящее время их численность уменьшилась в сотни раз.

Для выяснения изменения численности воробьев необходимо проводить комплексные исследования (международные проекты), которые позволят детально подойти к проблеме. Орнитолог Института зоологии города Алматы

Так откуда в Алматы появились так называемые афганцы, или простая майна? Зоологи рассказали, что по инициативе Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников КазССР весной 1962 года в Алматы были успешно акклиматизированы 200 майн, привезенных из Ташкента. В последующие годы этот вид птиц широко расселился на севере Казахстана, включая горы.

К настоящему времени майна гнездится в южных районах Казахстана, к северу до низовьев Сырдарьи, Бетпак-Далы (Чулак-Эспе, колодец Табан, метеостанция Tюкен, предгорья Байгоры, Джамбулгора), Жезказгана, станции Агадырь, северного побережья Балхаша и Аягуза. В Заилийском Алатау поднимается до высот 3300 м. Залетные встречены в Кургальджинском заповеднике (май 1987 и июнь 1990 годов), на Бухтарминском водохранилище (июнь 1994 года) и на Чарском водохранилище около села Курдай (сентябрь 1999 года). Тем не менее майны сами расширяли ареал обитания – первые майны на территории Казахстана появились еще в 1950-х годах на юге, после чего они активно расселялись дальше на север и восток, вдоль гор Тянь-Шаня и сейчас уже встречаются до северных побережий озер Балхаш и Алаколь. Орнитологи Института зоологии города Алматы

Майна широко распространена на юге Азии: в Индии, Бирме, Пакистане, Афганистане. В течение прошлого столетия быстро расселялась в северном и восточном направлениях, так что сейчас ее естественный ареал занимает и Центральную Азию. Она может подниматься на высоту до 2700 м над уровнем моря.

Специалисты отмечают, что к росту городов и сокращению природных диких парков легко приспособляются инвазивные виды птиц, но эти изменения плохо переносят местные птицы.

Обыкновенная майна – птица семейства скворцовых. Обычная оседло живущая птица. Строит гнезда в пустотах зданий, скворечниках, в норах в глинистых разломах, дуплах деревьев и разломах скальных пород. Поэтому их широкое распространение связано с увеличением числа населенных пунктов, развитием ирригации, постройкой высоких зданий, которые они облюбовывают для ночевки или гнездования. Орнитологи Института зоологии города Алматы

Поспособствовало их приспособлению к нашей местности и то, что майны всеядны. Летом птицы, в основном, питаются жуками, прямокрылыми и другими насекомыми, клещами. С удовольствием поедают ягоды винограда, вишни, черешни, джигиды и тута. Зимой их рацион состоит по большей части из зерен пшеницы, ячменя и других злаковых. Питаются даже отходами на свалках, добавили орнитологи.

Во время гнездования майны агрессивны, прогоняют другие виды птиц от мест кормления, тем самым обделяя их в еде. Так как майны крупнее обыкновенных скворцов, то зачастую они вытесняют местных пернатых из скворечников, могут даже забивать их насмерть и выбрасывать птенцов из гнезд.

В период, когда майны выводят птенцов, птицы досаждают не только другим птахам, но и нападают на домашних животных, воспринимая их как угрозу, а также враждебно настроены и к людям, живущим поблизости.