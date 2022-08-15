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Контрабандный ввоз 90 тонн винограда пресекли в Туркестанской области

контроль, граница Фото: pixabay
На таможенном посту «Капланбек» в Туркестанской области пресечен контрабандный ввоз винограда, передает Zakon.kz.

При таможенном контроле, если транспорт загружен товарами, которые быстро портятся, осуществляется частичная выгрузка товаров по всей длине грузового отсека транспортного средства методом коридора.

Время проведения таможенного досмотра таких грузов длится не более 40 минут.

виноград

Фото: gov.kz

Бывают случаи, когда используются серые схемы для нелегального ввоза товаров.

11 августа текущего года при проведении таможенных досмотров только в шести транспортных средствах выявлено более 90 тонн незадекларированного товара — винограда.

С начала года в результате таможенных досмотров по Туркестанской области выявлено 879 фактов нарушения таможенного законодательства. Общий вес незадекларированного товара составил 823 тонны.

Чтобы уклониться от уплаты таможенных платежей, импортеры в декларациях заявляют более дешевый товар.

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