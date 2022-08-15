Традиционные фейерверки запретили во Франции из-за засухи

В связи с тем, что сохраняется высокая пожароопасность, в 30 французских департаментах запретили праздничные фейерверки в честь дня Успения Богородицы 15 августа, передает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, пиротехнические шоу запрещены в западном регионе Бретань, в юго-западных департаментах Буш-дю-Рон, Ланды, Крёз; на востоке в департаменте Луара, Ардеш, Канталь, Савойя и др. В департаменте Жиронда, охваченном пожарами, фейерверки разрешили запускать лишь при условии, что запуски будут направлены в сторону океана и «будет проведена оценка рисков совместно с пожарными службами».

Отмечается, что в июле из-за жары и засухи в департаменте Жиронда на юго-востоке Франции начались сильные лесные пожары. Тогда огонь уничтожил более 20 тыс. га леса. Тушение этих пожаров обошлось стране в 6,6 млн евро за 10 дней.

15 августа отмечается день Успения Пресвятой Богородицы – праздник православной и католической церквей. В большинстве европейских стран праздник является выходным днем и сопровождается массовыми гуляниями.