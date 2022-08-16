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Число погибших после взрыва в ТЦ в Армении достигло 11

Число погибших при взрыве в Армении Фото: pixabay
Мощный взрыв прогремел на складе пиротехники торгового центра 14 августа. Вспыхнул пожар, часть здания обрушилась. Руины занимают площадь 8000-9000 квадратных метров, сообщает Zakon.kz.

Число погибших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване достигло 11, сообщает Deutsche Welle.

В ходе поисково-спасательных работ обнаружены 11 тел, из них шесть опознаны, пять идентифицировать пока не удалось.

В медучреждения Еревана обратились 60 пострадавших, 12 из них остаются на лечении, 48 получили помощь и выписаны.

На утро 16 августа пропавшими без вести числились 18 человек. По словам пресс-секретаря МЧС Армении Айка Костаняна, среди них – одна гражданка России. Как следует из перечня, речь идет о Любови Грибовой 1959 года рождения. Кроме нее, в списке фигурирует еще один иностранец, гражданин Ирана Мехди Тахрери. Остальные пропавшие являются гражданами Армении.

На 15 августа в работах на месте участвовали 185 спасателей, были задействованы 20 водовозов, семь дополнительных единиц техники мэрии Еревана.

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Данияр Кунафин
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