Число погибших после взрыва в ТЦ в Армении достигло 11
Число погибших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване достигло 11, сообщает Deutsche Welle.
В ходе поисково-спасательных работ обнаружены 11 тел, из них шесть опознаны, пять идентифицировать пока не удалось.
В медучреждения Еревана обратились 60 пострадавших, 12 из них остаются на лечении, 48 получили помощь и выписаны.
На утро 16 августа пропавшими без вести числились 18 человек. По словам пресс-секретаря МЧС Армении Айка Костаняна, среди них – одна гражданка России. Как следует из перечня, речь идет о Любови Грибовой 1959 года рождения. Кроме нее, в списке фигурирует еще один иностранец, гражданин Ирана Мехди Тахрери. Остальные пропавшие являются гражданами Армении.
На 15 августа в работах на месте участвовали 185 спасателей, были задействованы 20 водовозов, семь дополнительных единиц техники мэрии Еревана.