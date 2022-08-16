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Более 62,5 млн тенге выдано малоимущим на подключение домов к газу в Нур-Султане

Более 62,5 млн тенге выдано малоимущим на подключение домов к газу в Нур-Султане Фото: акимат Нур-Султана
В Нур-Султане 178 малоимущих семей уже получили соцпомощь в размере 400 тыс. тенге на подключение домов к газу. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram, передает официальный сайт городского акимата.
Продолжаем газифицировать нашу столицу. Как вы знаете, газификация благоприятно сказывается на экологии города, качестве проживания горожан.Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

По его словам, для облегчения подключения домов к газу ранее приняли ряд мер:

  • сократили список документов для подключения;

  • в два раза увеличили сумму, выделяемую нуждающимся категориям населения;

  • на бесплатной основе стали выдавать счетчики (приборы учета газа);

  • также есть программа беспроцентного кредитования.

Нуждающиеся граждане могут получить социальную помощь на подключение домов к газу. С апреля размер материальной помощи увеличили в два раза – сумма составляет более 410 тыс. тенге (до 130 МРП).Алтай Кульгинов

По данным акима столицы, за данной соцпомощью по состоянию на август обратились 188 семей, из них соцпомощь назначена 178 семьям (пенсионеры, лица с инвалидностью, многодетные семьи). Общая сумма – более 62,5 млн тенге.

Заявку на получение данного вида соцпомощи можно оставить через портал eGov.kz. («Электронные обращения» – «Заказать услугу онлайн»). В графе «Содержание» выбрать соцпомощь на газификацию жилого дома, в графе «Получатель» – Управление занятости и соцзащиты.Алтай Кульгинов

Как отметил градоначальник, полностью обеспечили доступом к газу районы Сарыарка и Алматы.

Для этого построили свыше 680 км газораспределительных сетей, подвели внутриквартальные сети. Доступ к газу получили 14 тыс. абонентов, более 6 тыс. абонентов получили техусловия. Кроме того, свыше 4,6 тыс. домов уже подключены к газу. Также к газу начали подключать социальные объекты.Алтай Кульгинов

По словам акима, начаты работы по строительству подводящего газопровода в оставшихся районах – Байконыр и Есиль.

К примеру, это ЖМ Ильинка (Уркер), Ондирис, Пригородный, Тельман, мкр. Family Village, Garden Village и др. Ведется проектирование в мкр. Чубары. В двух районах – Есиль и Байконыр – для начала построят подводящий газопровод, а внутриквартальные сети – в следующем году.

Ход газификации находится на контроле у главы государства.Алтай Кульгинов

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