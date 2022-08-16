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Известны итоги жеребьевки плей-офф Кубка Казахстана – 2022 по футболу

Футбол Жеребьевка Кубок РК Фото: Instagram/f.c.kairat
В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка стадий четвертьфинала и полуфинала розыгрыша Кубка Казахстана 2022 года. Восемь команд определились со своими будущими соперниками на пути к почетному трофею, сообщает Zakon.kz.

По итогам жеребьевки за выход в полуфинал 31 августа встретятся следующие коллективы:

  • «Тараз» — «Шахтер»;

  • «Кайрат» — «Акжайык»;

  • «Астана» — «Мактаарал»;

  • «Кайсар» — «Ордабасы».

Путевки в финал получат победители следующих полуфинальных пар:

  • «Кайрат»/«Акжайык» — «Тараз»/«Шахтер» (19 октября);

  • «Астана»/«Мактаарал» — «Кайсар»/«Ордабасы» (19 октября).

Финал Кубка Казахстана состоится 12 ноября. Действующим обладателем трофея является алматинский «Кайрат».

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