Известны итоги жеребьевки плей-офф Кубка Казахстана – 2022 по футболу

Фото: Instagram/f.c.kairat

В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка стадий четвертьфинала и полуфинала розыгрыша Кубка Казахстана 2022 года. Восемь команд определились со своими будущими соперниками на пути к почетному трофею, сообщает Zakon.kz.

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