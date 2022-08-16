Тайник с похищенным золотом на 100 млн тенге нашли в Алматы

Полиция Алматы нашла тайник с похищенным на барахолке золотом на 100 млн тенге. По сообщению Управления полиции Жетысуского района, крупная кража золотых и серебряных ювелирных изделий совершена в ночь на 12 августа на одном из рынков города, передает Zakon.kz.

Согласно материалам уголовного дела, расследуемого по ст.188 ч.4 УК РК, злоумышленник проник в, так называемый, «золотой ряд» ночью. Он разбил прилавки 8 торговых точек и унес с собой украшения на общую сумму 100 миллионов тенге.

Была создана следственно-оперативная группа. Проанализированы системы видеонаблюдения рынка.

Личность подозреваемого установили сразу же. Это – гражданин А., 1987 года рождения. Его задержали в одной из гостиниц города Кунаева. Там он, судя по всему, планировал переждать время. Начальник Управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов

Установлен тайник, где злоумышленник спрятал похищенное имущество. Дислоцировался он в пригороде на пустыре. Вещественные доказательства изъяты.

В порядке ст.128 УПК РК гражданин А. водворен в ИВС. Его арестовали.