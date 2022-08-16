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Смертельное ДТП произошло на трассе в Актюбинской области

смертельное ДТП в Актюбинской области Фото: ДП Актюбинской области
Полиция строго рекомендовала соблюдать ПДД, не превышать установленную скорость и не выезжать на полосу встречного движения, сообщает Zakon.kz.

16 августа около 17:00 на 10-м км автодороги Актобе – Болгарка – Шубаркудук произошло ДТП со смертельным исходом.

По информации ДП Актюбинской области, водитель «Газели» ехал в сторону Актобе. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в Toyota Camry, водитель которой ехал в сторону Темирского района.

В результате ДТП водитель Toyota скончался на месте, четверо его пассажиров были госпитализированы в ЦРБ Темирского района.

По факту начато расследование по ст. 345, ч. 3 УК РК.

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Данияр Кунафин
Актюбинская область
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